Traktor kracht in Hauswand: 17-Jähriger in Bischofsheim schwer verletzt

Plus Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstagabend in Bischofsheim (Lkr. Rhön-Grabfeld), als ein mit rund sechs Tonnen Mist beladener Traktor in eine Hauswand einschlug.

Der Traktor befand sich laut Mitteilung der Polizei auf dem Weg von Himmeldunkberg in Richtung Bischofsheim, als die Bremse des Anhängers aus bisher ungeklärten Gründen versagte. Die Bremse des Zugfahrzeugs war nicht in der Lage, das komplette Gespann abzubremsen. Infolgedessen schob der Anhänger den Traktor, sodass er nahezu ungebremst in eine Hauswand einschlug. Der Aufprall verursachte erhebliche Schäden an der Fassade des Gebäudes. Eine 90-jährige Bewohnerin des Hauses blieb glücklicherweise unverletzt.

