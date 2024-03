Würzburg

14:10 Uhr

Ganztägiger Traktoren-"Riesenslalom" auf der B27 bei Würzburg: Polizei erwartet massive Verkehrsbehinderungen

In und um Würzburg gab es in der vergangenen Zeit bereits einige Bauernproteste (das Foto stammt vom Januar 2024 in Würzburg). Nun planen die Bauern erneut eine Aktion.

Plus Die Bauernproteste gehen weiter: Am Donnerstag ist ein ganztägiger "Riesenslalom" auf der B27 geplant, eine weitere Aktion folgt am Nachmittag. Was das für den Verkehr bedeutet.

Von Sophia Scheder

Die Proteste der Bauern in der Region gehen weiter. So wurde für diesen Donnerstag, 21. März, eine Protestaktion auf der B27 zwischen Veitshöchheim und Würzburg angemeldet, wie das Landratsamt Würzburg auf Anfrage bestätigt.

Der Anmelder ist Andreas Gerner. Auf Anregung der Interessenorganisation "Landwirtschaft verbindet Deutschland e.V." plane er ab etwa fünf Uhr morgens einen sogenannten "Riesenslalom", welcher bereits so in Bad Neustadt und Schweinfurt stattgefunden hat. Bei diesem werden wechselweise an der rechten und linken Seite der Fahrbahn Schlepper abgestellt, sodass die Verkehrsteilnehmer nur im Slalom an den Fahrzeugen vorbeifahren können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen