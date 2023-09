Würzburg

vor 28 Min.

Trauer, Kerzen und Tränen nach dem tödlichen Messerangriff in Würzburg: Türsteher und Freunde sind fassungslos

Am Sonntagabend haben sich zahlreiche Menschen am Haugerkirchplatz in Würzburg versammelt, um Abschied von ihrem Freund, Familienmitglied und Bekannten zu nehmen.

Plus Die Trauer in Würzburg ist groß. Ein 28-Jähriger verlor bei einer Messerattacke sein Leben. Was die Türsteher des Clubs, in dem er Stammgast war, von der Nacht berichten.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Der Kreisverkehr vor Stift Haug ist zum Trauerplatz geworden. Blumen, Kerzen und ein kleiner Teddybär markieren hier in der Würzburger Innenstadt die Stelle, an der wenige Stunden zuvor ein junger Mann durch eine Messerattacke sein Leben verlor und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden. Am Sonntagabend stehen mehrere Menschen an einem Bauzaun, klopfen sich ermutigend auf die Schulter oder halten sich in den Armen.

Die Menschengruppe teilt sich, vier Personen laufen auf den Kreisverkehr zu. Sie haben Sonnenblumen in der Hand, knien sich auf den Bordstein, halten inne, weinen. Immer mehr Menschen kommen am Trauerort dazu, begrüßen einander mit langen Umarmungen. Und versuchen, das Geschehene gemeinsam zu verarbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen