Traurige Neuigkeiten: Das traditionelle Würzburger Seifenkistenrennen wird nach über 70 Jahren eingestellt

Plus Die Kiwanis-Cup-Organisatoren bedauern: "Die Seifenkiste hat bei den Kindern und Jugendlichen heutzutage leider ihre Faszination verloren."

In einer Pressemeldung informierte die Stadt Würzburg darüber, dass das traditionelle Seifenkistenrennen auf der Wittelsbacher Straße künftig nicht mehr stattfinden wird. "Leider war der Aufwand der Veranstaltungen immens und konnte letztlich nicht mehr gestemmt werden", heißt es in der Mitteilung.

Bis zu 100 Ehrenamtliche waren in die jährliche Veranstaltung eingebunden. Nach 2020 sei es nicht mehr gelungen, das breite Aufgebot ehrenamtlichen Engagements aufrecht zu erhalten, so die Stadt.