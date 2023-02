Trauriges Schicksal: So geht es dem ausgesetzten Hund aus Oberfladungen jetzt - wo findet er sein neues Zuhause?

Plus Der Schäferhund-Mischling wurde in Oberfladungen ausgesetzt. Sein Schicksal sorgte für jede Menge Mitleid und Entrüstung – und Adoptionsanfragen ohne Ende.

Dieser junge Schäferhund-Mischling hatte Glück im Unglück. Nachdem er kürzlich in der Nähe des Sportplatzes in Oberfladungen ohne Wasser und Futter ausgesetzt worden war, sorgte der Artikel über sein trauriges Schicksal für derart viel Aufmerksamkeit, dass sich Leute aus ganz Deutschland anboten, ihn vom Fleck weg zu adoptieren.