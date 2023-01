Karlburg

17:00 Uhr

Nilgänse werden immer mehr zur Plage: Bei Karlstadt wurden 30 Tiere erlegt

Plus Zwischen Himmelstadt und Harrbach fand die zweite revierübergreifende Aktion in diesem Winter statt, die sich schwierig gestaltete. Eindrücke von der Jagd.

Von Karlheinz Haase

Nilgänse sind am Main längst Alltag. Mehr und mehr werden sie als Plage empfunden. Und sie sind so wenig scheu, dass sie den Eindruck vermitteln, man könnte sie fast mit den Händen greifen, wenn sie sich am Mainufer aufhalten. Umso mehr mag es erstaunen, dass bei einer Anstehjagd am Sonntagmorgen bei Karlstadt die mehr als 50 beteiligten Jäger lediglich 30 Nilgänse erlegt haben.

