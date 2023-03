Trend verstärkt sich: Warum in Unterfrankens Gaststätten ohne Reservierung kaum mehr was geht

Plus Spontan ins Lieblingsrestaurant? Oft nicht mehr möglich. Und manche Lokale reservieren Tische inzwischen nur für maximal 90 Minuten. Was steckt dahinter?

Kennen Sie das? Sie betreten ein Restaurant, es sind Tische frei – nur leider alle reserviert. Pech gehabt, die Lektion heißt: Beim nächsten Mal nur noch mit Reservierung ausgehen. Der Trend, das bestätigt die Gastronomie in Unterfranken, ist eindeutig und legt weiter zu.