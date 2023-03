Schweinfurt

17:00 Uhr

Trendsport in Schweinfurter Studio: Warum Polefitness nichts mit Erotik und Rotlichtmilieu zu tun hat

Katharina Mantel gibt ihren Schülerinnen in ihrem Schweinfurter Studio Hilfestellung. Polefitness ist seit Jahren eine Trendsportart, zieht dennoch einige Klischees nach sich.

Plus Knappe Kleidung, viel Haut: Dem Sport hängen die Klischees nach. Die Schweinfurterin Katharina Mantel, die zwei Polefitness-Studios betreibt, räumt damit auf.

Sie habe es damals beim "Supertalent" im Fernsehen gesehen. Es habe so schön ausgesehen, und überhaupt nicht anrüchig. Sie sagte schon damals, wenn es das irgendwann mal in Schweinfurt geben sollte, wolle sie es unbedingt ausprobieren. Diesen Sport an der Stange, der nichts mit Strippen, rotem Plüsch und Erotik zu tun hat.

