Trinkwasser wird teurer: 400.000 Menschen in Mittel- und Unterfranken betroffen

Plus Steigende Kosten und dazu die Auswirkungen des Klimawandels: Warum die Fernwasserversorgung Franken erneut den Wasserpreis erhöht – und ab wann die neuen Preise gelten.

Das Wasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz wird vielerorts in Unterfranken bald teurer. Der Grund: Die Fernwasserversorgung Franken (FWF), ein kommunaler Zweckverband, der weite Teile Mittel- und Unterfrankens mit Trinkwasser versorgt, hat beschlossen, ihren Wasserpreis zu erhöhen.