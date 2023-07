Trio wegen Betrugs bei ebay-Kleinanzeigen in Würzburg vor Gericht: Durch einen "Deal" scheint schneller Prozess möglich

Plus Es ist ein großer Fall von organisierter Kriminalität im Internet, das Verfahren über Würzburg hinaus viel beachtet: Warum und wie bereits bald ein Urteil fallen könnte.

Die drei jungen Männer aus Frankfurt, die an diesem Dienstag auf der Anklagebank am Landgericht Würzburg sitzen, wirken, als kämen sie direkt aus einer Kaderschmiede für künftige Finanzhaie. Und wie wirtschaftlicher Erfolg aussieht, wissen die drei trotz ihres Alters von 20 und 21 Jahren, wenn man der Anklage glauben darf.

Sie hatten zum Teil noch keinen Führerschein, da waren die drei Angeklagten schon in dicken Schlitten unterwegs und führten offenbar ein Leben auf der Überholspur mit Glamour, teuren Klamotten und Luxus. Und selbst jetzt im Gerichtssaal wirkt das Trio - trotz Handschellen und Fußfesseln - unbeeindruckt von der Aussicht, dass ihm nun das Gefängnis droht.