Fußball: Kreisliga Schweinfurt 1

13:32 Uhr

Tritte, Schläge und ein Flaschenwurf: Das Skandalspiel von Schleerieth gegen Türkiyemspor

Plus In der Schweinfurter Fußballszene kursieren Handyvideos mit verstörenden Bildern. Der Vorfall in der Kreisliga Schweinfurt 1 hat Konsequenzen für beide Vereine.

Von Steffen Krapf

Es sind verstörende Bilder, die seit ein paar Tagen per Handyvideos in der Schweinfurter Fußballszene kursieren. Nach Abpfiff der Kreisligapartie der SG Schleerieth und Türkiyemspor SV-12 kam es zu tumultartigen Szenen, an denen sowohl Zuschauerinnen und Zuschauer als auch Spieler beider Vereine beteiligt waren. Die Folgen waren einige Verletzte, ein Polizeieinsatz und viele offene Fragen.

Die Eckdaten der Begegnung des 21. Spieltags: Die SG Schleerieth verlor am Sonntag ihr Heimspiel vor 200 Zuschauerinnen und Zuschauern gegen Türkiyemspor mit 1:2. Die Gäste sprangen mit dem Erfolg auf Platz eins der Tabelle. Über die Stimmung während der 90 Minuten auf und neben dem Platz gibt es unterschiedliche Aussagen. Die Duelle beider Teams seien immer etwas "feurig", so Schleerieths Vorstand Tobias Reuß im Gespräch mit dieser Redaktion. Während des Spiels, in dem Aiman Chibani (SV-12) kurz nach der Halbzeit zwar die Rote Karte sah, sei jedoch letztlich alles "ganz normal gewesen", so Reuß. Ein paar "Nicklichkeiten und Emotionen hat es zwar gegeben, aber nichts Außergewöhnliches, was es nicht in anderen Spielen auch gibt."

