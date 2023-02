Trong aus Bad Kissingen: In Vietnam ist er ein Superstar – jetzt will er für Deutschland zum Eurovision Song Contest

Wenn Trong Hieu Nguyen in Vietnam auf der Bühne steht, kreischt das Publikum. In Deutschland ist der Sänger dagegen kaum bekannt. Doch das will der Bad Kissinger nun ändern.

Es ist die große Bühne. Sie ist seine Heimat. Hier fühlt Trong Hieu Nguyen sich wohl. Seit seiner Kindheit steht der 30-Jährige im Rampenlicht. Als Tänzer gewann er mehrere Wettbewerbe und als Sänger trat er in verschiedenen TV-Sendungen auf.

2002 trifft er in der Show "Kleine ganz groß" schon Pop-Ikone Britney Spears, die von dem Zehnjährigen beeindruckt ist. Mit 14 ist er bei "Star Search", mit 16 versucht er es bei " DSDS". Doch der große Durchbruch kommt unerwartet mit 23: Trong gewinnt "Vietnam Idol", die vietnamesische Version von "Deutschland sucht den Superstar".

Superstar in Vietnam: Trong Hieu Nguyen wohnt mittlerweile in Ho-Chi-Minh-Stadt

Heute pendelt Trong Hieu Nguyen zwischen Bad Kissingen und Ho-Chi-Minh-Stadt. Nun will er auch in Europa durchstarten und für Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest in Liverpool antreten.

"Das ist einer meiner großen Träume", erklärt Trong beim Interviewtermin in seiner Heimatstadt Bad Kissingen, wo er als Sohn vietnamesischer Einwanderer geboren wurde und aufwuchs. Und dem Traum ist er ganz nah: Trong ist einer von neun Acts, die beim Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool" um das deutsche Ticket für den ESC antreten. Die Show aus Köln, die Barbara Schöneberger moderieren wird, sendet die ARD live am 3. März ab 22.20 Uhr.

Sechsmal hat sich der gebürtige Unterfranke bereits für die ESC-Teilnahme beworben. "Ich habe letztes Jahr eine schlechte Bewerbung abgeschickt und mein bester Kumpel war so sauer, dass ich mich nicht genug angestrengt habe", sagt Trong. "Das hat mir den Kick gegeben. Talent ist eine Sache, aber die harte Arbeit gehört dazu."

Trong hat sich mit professionellem Musikvideo für den ESC-Vorentscheid beworben

Vergangenes Jahr schickte er der Jury ein Selfie-Video aus seinem Hotelzimmer als Bewerbung. Heuer ging er professionell an den Traum ESC heran – und bewarb sich mit zwei Songs und einem selbst produzierten Musikvideo.

"Darunter war auch eine Ballade, die ich für Papa geschrieben habe, in der sehr viel Persönliches steckt", sagt der 30-Jährige leise. Sein Vater Chi Trung Nguyen, der an Asthma litt, ist 2021 gestorben. Trong fällt es schwer darüber zu sprechen. Im Vorstellungsvideo auf der deutschen ESC-Internetseite hält er ein Foto seines Vaters in die Kamera: "Papa ist immer dabei. Papa ist mein größter Fan, mein größter Motivator, mein bester Coach und mein bester Freund."

Mit "Dare To Be Different" will Trong für Deutschland zum ESC

Für den Wettbewerb entschied sich die Jury aus Musikexperten für Trongs zweiten Bewerbungssong "Dare To Be Different" (Trau dich, anders zu sein). Auch in diesem steckt viel Persönliches, der Song bedeutet Trong viel: "Ich bin in Deutschland geboren, wurde aber immer als Asiate gesehen. In Vietnam, wo ich jetzt arbeite, werde ich immer als jemand aus dem Westen gesehen."

In seinem Songtext verarbeitet er diesen Zwiespalt:

"They don't say my name right (Sie sprechen meinen Namen nicht richtig aus)

And I don't look the same (ich sehe nicht so aus)

as all the other cool guys (wie die anderen coolen Jungs)

oh what a freaking shame (oh was für eine Schande)

Option 1, go be sad (Option 1: ich bin traurig,)

Cry my tears, stay in bed (weine und bleibe im Bett)

Option 2, rise above all that (Option 2: ich stehe darüber)

Yeah I'm not like your friends (Ja, ich bin nicht so wie deine Freunde)

You won't see me pretend (Du wirst mich nicht sehen, wie ich so tue als ob)

cuz I'm proud to be different" (denn ich bin stolz darauf, anders zu sein)

"Mein ganzes Leben habe ich immer versucht mich anzupassen, um den Menschen zu gefallen. Irgendwo habe ich mich dann selbst verloren", sagt der Bad Kissinger heute. "Das will ich nicht mehr. Ich bin der Mix aus beiden Welten und nehme mir das, was zu mir und meinem Leben passt – deshalb 'Dare To Be Different'." Aufhören allen gefallen zu wollen, sei ein erlösendes Gefühl: "Dadurch, dass ich mich selbst akzeptiere und liebe, fühle ich mich frei!"

Mit seinem Song, der auch vietnamesische Elemente enthält, will er andere Menschen inspirieren, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. "Jede junge Person sucht nach sich selbst. Das ist ein Song, der für Selbstakzeptanz steht", erklärt er emotional. Doch Trong will nicht nur mit dem Text beim ESC-Vorentscheid überzeugen, sondern auch mit seiner positiven Energie und Bühnenshow: "Ich freue mich wahnsinnig auf die Show!"

Trong sieht sich nicht in der Favoritenrolle – will aber gewinnen!

Auf die Frage nach seiner Konkurrenz bleibt er gelassen. Er freue sich auf die anderen Künstler. "Es gab seit langem nicht mehr so viel verschiedene Acts und Genres. Das finde ich so geil, weil jeder seinen eigenen Stil vertritt!" Schlussendlich sei die Wahl Geschmackssache. Er selbst sei wohl am unbekanntesten in Deutschland, weil er hier noch keine Musik veröffentlicht hat. "Ich hoffe aber zu gewinnen!" Das ansteckende Lachen kann er sich da nicht verkneifen.

Sieben Mitbewerber stehen fest, darunter die Band Lord of the Lost, das Duo Frida Gold oder der Sänger Will Church. Der neunte Platz für den Vorentscheid wird über ein Voting auf TikTok vergeben. In diesem Jahr müssen 31 Länder durch die beiden Halbfinale, 20 kommen ins Finale. Das Gastgeberland und die fünf Länder mit dem größten Anteil am Etat sind automatisch für das ESC-Finale gesetzt – darunter auch Deutschland. Wer also am 3. März in der TV-Show gewinnt, steht am 13. Mai im Finale des Eurovision Song Contest für Deutschland auf der Bühne.

"Ich würde so heulen, wenn ich es schaffen würde", sagt Trong. "Das wäre ein riesiger Traum, der in Erfüllung geht!" Der Sänger hat große Ziele, wenn man ihn nach einer möglichen Platzierung fragt: "Absolut den 1. Platz!" Eines sei für ihn immer klar gewesen: "Wenn ich beim ESC antrete, dann nur für Deutschland!"

Familie lebte sieben Jahre in einem Asylbewerberwohnheim in Münnerstadt

Dabei war es für ihn und seine Familie hier nicht immer leicht: Seine Eltern kommen 1991 mit seiner einjährigen Schwester von Vietnam nach Deutschland. Trong wird 1992 in Bad Kissingen geboren, die ersten sieben Lebensjahre verbringt er in einem Asylbewerberwohnheim in Münnerstadt. "Wir hatten zu viert zwei Zimmer, die wir uns noch mit einer anderen Frau geteilt haben." Seine Schwester und er teilen sich das Bett, die Eltern schlafen auf dem Sofa.

Als sie nach sieben Jahren arbeiten dürfen, ziehen sie nach Bad Kissingen und betreiben zuerst einen Imbisswagen in Nüdlingen im Landkreis, ab 2007 dann das Hanoi-Bistro in der Bad Kissinger Innenstadt. Auch für Trong ändert sich alles: Er beginnt in der Tanzschule Drossd-Tessari mit dem Tanzen, geht zur Musikschule und singt im städtischen Kinderchor.

"Ich wusste schon immer, dass ich auf den größten Bühnen der Welt vor tausenden von Menschen stehen will, die mit mir zusammen Spaß haben. Alles hat in Bad Kissingen angefangen."

Doch 2001 soll die gut integrierte Familie abgeschoben werden, sie fürchten lange um ihre Zukunft. "Aber die Menschen in Bad Kissingen haben uns immer unterstützt und sich eingesetzt, dass wir hier bleiben dürfen", erinnert sich Trong. Darüber ist der 30-Jährige heute noch dankbar.

Der "Hot German Boy" gewinnt mit großem Abstand "Vietnam Idol"

Nach dem Abitur in Bad Kissingen versucht er es als Jamie Trong mit der Musikkarriere in Berlin. "Leider ohne Erfolg." Er gibt nicht auf, macht in Hannover einen Abschluss als Musikpädagoge und staatlich anerkannter Berufsmusiker. Kurz danach macht er im Urlaub spontan bei "Vietnam Idol" mit. Und der "Hot German Boy", wie ihn vietnamesische Medien schnell nennen, geht mit großem Abstand als Gewinner hervor. "Es gab dort noch keine Musiker, die singen und tanzen. Das war ein Riesenphänomen."

Mit dem Gewinn der Show verändert sich sein Leben über Nacht. Doch der schnelle Erfolg hat auch Schattenseiten. "Das hat mich überrumpelt. Ich war 23, wurde arrogant und habe nichts mehr wertgeschätzt", blickt er heute zurück. Nach einem Jahr sei er bankrott gewesen.

Ab 2017 fängt er an, sich wieder hochzuarbeiten. Heute ist Trong in Vietnam ein Superstar: Der 30-Jährige ist auf großen Werbetafeln im Land zu sehen, tritt bei Musikkonzerten als Headliner auf, muss von Security durch kreischende Fanmassen begleitet werden und ist in der TV-Show "Streetdance" eines der prominenten Jury-Mitglieder.

Ist es nicht anstrengend, berühmt zu sein und ständig erkannt zu werden? "Es ist mega!", sagt Trong Hieu Nguyen und bricht wieder in sein fröhliches Lachen aus. "Das Schöne ist, dass man Menschen glücklich machen kann. Ich bin geboren für den Job als Sänger und ein Leben vor der Kamera – das macht mir einfach Spaß." Heute sei er vor allem dankbar, "dass Menschen meine Musik hören, meine Konzerte anschauen und mir so viel Liebe und Zuneigung geben".

Sein größten Fans sind seine Schwester Jen Linh und seine Mutter Thi Yen Nguyen. Während seine Schwester mittlerweile in Hamburg lebt, wohnt seine Mutter immer noch im Bad Kissinger Stadtteil Garitz. "Mama ist sehr stolz, sie schaut jeden Tag mindestens fünfmal mein Musikvideo und wird auch als Unterstützung mit zur Show kommen."

Trong lebt seinen Traum: "Ich habe nur niemals gedacht, dass ich ihn in Vietnam lebe." Sein Ziel sei immer gewesen, auch in Deutschland Musik zu machen. "Jetzt tue ich das!"