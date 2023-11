WÜRZBURG

09.11.2023

Tropenmedizin geht vom Missio an die Uniklinik: Was hinter der Verschiebung steckt

Plus Es ist neben München eines von nur zwei Tropeninstituten in Bayern und hat in Würzburg eine lange Tradition. Nun aber gibt die Missioklinik unter dem Dach des Klinikums Würzburg Mitte (KWM) ihre Abteilung für Tropenmedizin auf. Sie wird überführt an das Universitätsklinikum.

Von Bearbeitet von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Es ist neben München eines von nur zwei Tropeninstituten in Bayern und hat in Würzburg eine lange Tradition. Nun aber gibt die Missioklinik unter dem Dach des Klinikums Würzburg Mitte (KWM) ihre Abteilung für Tropenmedizin auf. Sie wird überführt an das Universitätsklinikum.

Der bisherige Chefarzt der Tropenmedizin, August Stich, wechselt zum 1. Februar 2024 vom Missio als Professor für Infektiologie an die Uniklinik und soll dort den Bereich neu aufbauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen