Trotz Gasheizung: Ein Eußenheimer Wohnhaus ist der Umweltchampion im Landkreis Main-Spessart

Plus Ulrich und Katrin Heimberger haben 2022 die höchste Punktzahl unter den "Grünen Hausnummern" erreicht. Wie haben sie es geschafft, ihr Zuhause zu einem Paradies für sich und die Umwelt zu machen?

Von Tabea Goppelt

Mitten im Haus, gleich nach dem Eingang, ranken sich Pflanzen aneinander in die Höhe, bis in den ersten Stock. Gelbe und lila Blüten leuchten an einigen Stellen hervor, ein Zimmerbrunnen sprudelt vor sich hin. Eine angenehme Kühle strömt durch den Raum, fast ein wenig wie im Wald. "Wenn man hier reinkommt und man hört dieses Plätschern, das ist Urlaub pur", sagt Ulrich Heimberger. Das glaubt man dem Hauseigentümer sofort, wie er barfuß, in kurzer Hose und mit legerem T-Shirt die Haustür öffnet.

"Das war die Idee des Architekten, hier drinnen praktisch einen offenen Garten zu machen", erklärt Heimberger. Ziel war es, ein schönes Raumklima zu erzeugen. Das ist dem Naturfan wichtig: "Wir lieben es, mit offenen Fenster zu schlafen", sagt der 64-Jährige. Im Frühjahr hören er und seine Frau Katrin so die Nachtigall. "Das ist der Wahnsinn", berichtet er ganz begeistert.

