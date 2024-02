Bad Königshofen

01.02.2024

Trotz guter Auftragslage: Firma Schindler in Bad Königshofen mit 130 Mitarbeitern geht in die Insolvenz

Plus Wo die Geschäftsführer die Ursachen sehen, warum sie gute Chancen für die Fortführung des Betriebs im Grabfeld sehen und was die nächsten Schritte sind.

Von Thomas Pfeuffer

Als im vergangenen August das 50-jährige Firmenbestehen gefeiert wurde, war vom "besten Auftragsvolumen in der Geschichte" die Rede, am vergangenen Mittwoch musste die Firma Schindler Handhabetechnik in Bad Königshofen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens am Amtsgericht Schweinfurt beantragen.

Sie hätten sich nach eingehender Prüfung am 30. Januar gezwungen gesehen, diesen Schritt zu gehen, bestätigten die beiden Geschäftsführer Gerd Blindenhöfer und Steffen Heusinger eine entsprechende Nachfrage dieser Redaktion. Tags darauf habe man Belegschaft und Betriebsrat informiert. Insgesamt sind bei Schindler immerhin rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

