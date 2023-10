Altbessingen

15.10.2023

Trotz Helm: 42-Jähriger erlitt bei Sturz mit E-Bike schwere Kopfverletzungen

Plus Ein Mann war in Altbessingen offenbar zu schnell unterwegs mit seinem Fahrrad und verlor die Kontrolle. Zeugen leisteten umgehend erste Hilfe.

Von Bearbeitet von Björn Kohlhepp Artikel anhören Shape

Ein 42-Jähriger ist am Samstag gegen 17.30 Uhr mit seinem E-Bike vom Sportplatz in Altbessingen in Richtung Neutorstraße gefahren. Da er der Polizei zufolge wohl zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in der Neutorstraße vor einem wartenden Bus zu Boden. Zeugen leisteten umgehend erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst.

Trotz Helm erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Würzburg gebracht. Die Feuerwehr Altbessingen unterstützte die Polizei und übernahm während der Unfallaufnahme die Verkehrsregelung vor Ort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen