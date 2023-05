Würzburg

11:00 Uhr

Trotz Kehrstunde von 5 bis 6 Uhr in Bayern: In Würzburg gibt es Ausnahmen von der Sperrzeitregelung für Clubs

In Städten wie hier in Berlin können Partygäste bis in die frühen Morgenstunden feiern. In bayerischen Städten wie Würzburg geht das nicht. Hier muss um 5 Uhr das Licht angeschaltet werden - egal wie voll die Tanzfläche ist.

Plus Was kaum einer weiß: Von der Sperrzeit gibt es auch Ausnahmen. Ein Club in Würzburg bekommt diese regelmäßig. Andere Clubbesitzer müssen um fünf Uhr das Licht anmachen - warum?

Um fünf Uhr geht das Licht an, Musik und Party sind vorbei. Zumindest in Bayern und Baden-Württemberg, denn in allen anderen Bundesländern in Deutschland darf das Partyvolk in der Regel so lang die Nacht zum Tag machen, bis die Clubbesitzerin oder der Clubbesitzer den Stecker zieht – nicht der Gesetzgeber. Doch wie in so vielen Dingen hat der Freistaat Bayern seit 1. Januar 2005 seine eigenen Regeln aufgestellt.

Zum Leidwesen für viele Clubbesitzer, wie Sebastian Kunz, Inhaber vom Club "Alter Ego", erklärt. Wenn es nach ihm ginge, könnte die Sperrstunde ruhig abgeschafft werden. "Wir hatten deshalb auch schon Schwierigkeiten beim Booking von den DJs", so Kunz. Künstlerinnen und Künstler aus anderen Bundesländern oder Ländern seien oft von den frühen Schließzeiten in Bayern überrascht.

