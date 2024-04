Ebelsbach

25.04.2024

Tschüss Schandfleck, hallo neuer Veranstaltungsort: So sind die Pläne für das Schlossareal in Ebelsbach

Plus Der Verein "provinz:potenzial" will das Gelände rund um die Ruine auf Vordermann bringen – und plant eine Veranstaltungsreihe "Sommer am Schloss". Was dahintersteckt.

Von Johanna Heim

Wer die Hoffnung hegt, dass das Schloss Ebelsbach bald in neuem Glanz erstrahlt, dem sei gesagt: In naher Zukunft wird das nichts werden. Das Renaissance-Schloss, im September 2009 fiel es einem Brand zum Opfer, befindet sich in einem desolaten Zustand. Manch einer spricht auch vom Schandfleck der Gemeinde.

Doch zumindest im Kleinen tut sich nun etwas. Der Verein "provinz:potenzial" möchte das Schlossareal in den kommenden Monaten revitalisieren. Und auf lange Sicht dafür sorgen, dass in die verschiedenen Gebäude neues Leben einzieht. Wer dahinter steckt, wie das funktionieren soll – und welche Pläne die Gemeinde zeitgleich verfolgt.

