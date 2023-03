TV-Show "Volles Haus!": Unternehmerin aus der Rhön gehört zu den "Wüstenköniginnen" auf SAT.1

Plus Stephy Beck aus Schönderling lebt heute im Burj Khalifa in Dubai. Die Business-Frau gibt in der SAT.1-Show "Die Wüstenköniginnen" Einblicke in ihr Leben.

Als Unternehmerin hat es Stephanie Beck aus Schönderling (Lkr. Bad Kissingen) nach ihrem Studium in Würzburg scheinbar weit gebracht. Die 30-Jährige, die sich Stephy nennt, lebt in Dubai, leitet mehrere Unternehmen, betätigt sich als Investorin – und ist nun Teil der Nachmittagsunterhaltung auf SAT.1: Dort gibt die Rhönerin in der Fernsehshow "Volles Haus!" als eine der "Wüstenköniginnen" Einblicke in ihr Leben.

Das Prinzip der Doku-Soap: Ein Kamerateam begleitet fünf Unternehmerinnen durch ihren glamourösen Alltag in der Luxus-Metropole Dubai. Zu sehen ist Beck dort unter anderem in ihrer Wohnung im Burj Khalifa, dem mit 830 Metern höchsten Gebäude der Welt.

Beck will Frauen und Unternehmen dabei helfen, ein Business aufzubauen

"Stephy Beck, die lebenslustige Selfmade-Millionärin", kündigt SAT.1 die Rhönerin im Vorspann an. "IT und Start-Ups sind ihr Geschäft", heißt es. Auf ihrer Website schreibt die Unternehmerin, Autorin und Investorin, dass sie Frauen und Inhabern von Kleinunternehmen helfe, "ein Leben in finanzieller Freiheit und Unabhängigkeit zu führen und ein Business aufzubauen, das sie lieben".

Unter anderem verweist sie auf der Internetseite auf ihr Unternehmen "FemEnergy", das Beratungen für Frauen anbietet. Es besteht dabei auch die Möglichkeit, über Workshops wiederum selbst zum "Coach" zu werden – das könne Wohlstand und Erfüllung bringen. Ein Geschäftsmodell, das man zumindest hinterfragen kann.

Becks Schwester und Marketingmanagerin Nathalie Beck ordnet das auf Anfrage dieser Redaktion so ein: "Stephy teilt ihre eigenen, persönlichen als auch beruflichen Erfahrungen, um mehr Frauen den Mut und Support zu geben, ihre Potentiale zu entfalten, sich weiterzuentwickeln und ihre Ziele in Angriff zu nehmen. Es wird an keiner Stelle erzählt, dass Kunden der Plattform automatisch den gleichen Erfolg erzielen wie Stephy persönlich."

"Die Wüstenköniginnen" zeigt Becks Luxusleben in Dubai

Die TV-Show begleitet Beck in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei ihrem Leben, von dem die Mehrheit der Menschen wohl nur träumen kann. So zeigt SAT.1 die damals noch 29-Jährige beispielsweise bei den Planungen für die Feier zu ihrem 30. Geburtstag.

Nachdem eine Luxusyacht und ein Wüstenhotel durchgefallen waren, fiel die Wahl auf das Strand-Ressort "Nikki Beach". Zeit für eine private Party habe sie lange nicht gehabt, erzählt Beck dabei. Es sei ihr Wunsch gewesen, Freunde und Familie an den "schönsten Ort der Welt" einzuladen – und dabei etwas für den guten Zweck zu tun. Auf der Feier gilt "spenden statt schenken", damit sollen Wohltätigkeitsprojekte unterstützt werden.