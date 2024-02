Veitshöchheim

15:00 Uhr

TV-Sitzungspräsident Christoph Maul antwortet auf Samstagsbrief: "Es ist nötig, in der Fastnacht klare Kante zu zeigen"

Christoph Maul ist Sitzungspräsident der TV-Sendung "Fastnacht in Franken". Das Foto zeigt ihn Ende Januar bei einer Pressekonferenz in Veitshöchheim.

Plus Das Plädoyer der Fastnachtsgemeinde für Demokratie und Pluralismus hat offenbar nicht allen im Publikum gefallen. Christoph Maul will sich davon nicht beirren lassen.

Von Michael Czygan

Bemerkenswert deutlich haben die fränkischen Närrinnen und Narren, allen voran die Verantwortlichen und Aktiven der Fernsehsitzung "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim, heuer klare Kante gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit gezeigt und ihre Auftritte zu einem Appell für Pluralismus und Demokratie genutzt.

Dieses Engagement hat Main-Post-Redakteur Folker Quack in seinem Samstagbrief an den Veitshöchheimer Sitzungspräsidenten Christoph Maul ausdrücklich gewürdigt. Jetzt hat dieser geantwortet. Maul freut sich über das positive Echo der Redaktion, berichtet aber auch, dass es nicht allen Menschen gefallen habe, dass die Faschingsakteure so eindeutig Haltung gezeigt haben. Wörtlich schreibt der Sitzungspräsident:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .