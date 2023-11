Haßfurt

07.11.2023

Über 50 Erdhügel auf einem Acker westlich von Haßfurt: Dafür gibt es laut Landratsamt Haßberge keine Genehmigung

Plus Die Behörde will nun prüfen, ob eine nachträgliche Baugenehmigung möglich ist. Dafür muss die Grundstückseigentümerin Unterlagen einreichen.

Von Martin Sage Artikel anhören Shape

Die Hügel stammten wohl von Riesenmaulwürfen, scherzte am letzten Oktobertag ein älterer Herr, der mit seinem Hund auf jenem Flurweg unterwegs war, den man als westliche und nordwestliche Abgrenzung des Baugebietes Osterfeld in Haßfurt bezeichnen kann: Nicht weit von Graf-Stauffenberg-Straße und Dietrich-Bonhoeffer-Straße erheben sich hier, sehr zum Erstaunen vieler Spaziergängerinnen und Spaziergänger, seit einiger Zeit auf einer Ackerfläche über 50 Erdhügel.

Zu sehen sind ganze Hügelketten

Auf einer Strecke von über 100 Metern vom Weg aus in die freie Flur hinein lagern die gut einen Meter hohen Haufen dicht an dicht in zwei bis drei Reihen nebeneinander. Man kann sich gut vorstellen, wie sie einer nach dem anderen von einem Fahrzeug oder Anhänger aus aufgekippt wurden. Nur in Ordnung ist die Sache offenbar nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .