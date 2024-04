Über 50 km/h bei Mellrichstadt zu schnell unterwegs: Spitzenreiter beim Blitzmarathon in Rhön-Grabfeld

Plus Auf der B 285 auf Höhe Mellrichstadt war ein Fahrer mit 153 km/h unterwegs. Blitzmarathon im Landkreis Rhön-Grabfeld. Die Polizei war im Dauereinsatz.

Bayernweit fand erneut der Blitzmarathon der Polizei statt. Allein im Bereich der Polizeiinspektion Bad Neustadt wurden beim 24-Stunden-Blitzmarathon mehr als 200 Fahrzeuge gemessen. Hinzu kamen weitere Messungen der Polizeiinspektion Mellrichstadt und der Polizeistation Bad Königshofen. Polizeihauptkommissar Gerd Jahrsdörfer, Verkehrssachbearbeiter der Polizeiinspektion Bad Neustadt, zieht Bilanz: Schwerwiegende Vorkommnisse seien in seinem Dienstbereich nicht zu verzeichnen gewesen. Als Grund nennt der Polizeihauptkommissar vor allem das regnerische Wetter. "Da wurde automatisch langsamer gefahren."

Anders im Raum Mellrichstadt. Die Beamten der Polizeiinspektion Mellrichstadt meldeten einen "Schnellfahrer" auf der B 285 auf Höhe Mellrichstadt. Hier wurde der Pkw-Fahrer bei erlaubten 100 km/h mit 153 km/h gemessen. Eine teure Überschreitung der Geschwindigkeit, denn neben einem Bußgeld von 508 Euro muss der Mann mit einem einmonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.