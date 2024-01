Schweinfurt

20.01.2024

Über 50.000 Euro verloren: Rentner aus dem Landkreis Schweinfurt warnt vor "Höhle der Löwen"-Abzocke

Mit einer Investition in die virtuelle Währung Bitcoin das Zehnfache verdienen: Einem Rentner aus der Region Schweinfurt wurde das versprochen. Er warnt nun vor der Abzocke, die hunderte Menschen in ganz Deutschland betraf.

Plus Er wollte seine Ersparnisse fürs Alter mit Bitcoin aufbessern. Warum ein Rentner nicht nur viel Geld verlor, sondern Ärger mit der Polizei hatte.

Es begann mit einem guten Gefühl. Ein Gefühl von Neugier, gepaart mit dem Reiz, zu Geld zu kommen. Und vor allem: dem Gefühl von Sicherheit. Schließlich warben seriöse Geschäftsleute für das Angebot. Bekannt aus der Fernsehsendung "Höhle der Löwen" oder sogar aus der Politik. Warum sollte es nicht stimmen, dass der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in die Kryptowährung Bitcoin investiert, wie in der Anzeige beschrieben?

Kurt M. ist Rentner, lebt im Landkreis Schweinfurt. 73 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ein ganz normales, zufriedenes Leben. Er hat ein bisschen gespart für den Ruhestand. Als er die Anzeige im Internet sieht, denkt er sich nichts Böses: "Höhle der Löwen"-System macht Deutsche Bürger reich!" heißt es da, auf dem Bild ist die Investorin Judith Williams zu sehen. Als dann auch noch Friedrich Merz als vorgeblicher Unterstützer genannt wird, "dachte ich, dann muss das doch was sein, was wirklich funktionieren kann", erinnert sich Kurt M. Und fügt nach einer kurzen Pause an: "Und darauf bin ich hereingefallen."

