Über Nacht zur Drehleiter: Volkach hat per Auktion ein Schnäppchen für die Feuerwehr ersteigert

Plus Kaum hatte die Volkacher Feuerwehr die Drehleiter entdeckt, fuhr schon eine Taskforce nach Bad Oeynhausen. Und dann half Playmobil, den Stadtrat zu überzeugen.

Dieser Moment, wenn man im Internet etwas entdeckt, wonach man lange gesucht hat. Es könnte ein echtes Schnäppchen sein. Doch dem Freudenmoment folgt die Frage: Ist es zu gut, um wahr zu sein? Umso mehr, wenn es nicht um eine Handtasche geht, sondern um etwas Größeres. Viel Größeres. Denn es war eine Drehleiter, die an einem Samstagmorgen im März auf Moritz Hornungs Bildschirm erschien.

Der Feuerwehrmann aus Volkach war nämlich – mal wieder – auf der Internetseite zoll-auktion.de unterwegs. Diese nennt sich selbst das "Auktionshaus von Bund, Ländern und Gemeinden". Dort zu finden ist eine wilde Mischung an neuen und gebrauchten Dingen vom Single Malt Whiskey über Goldmünzen bis zum Traktor.