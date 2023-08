Greußenheim/Würzburg

vor 57 Min.

Übergriffe vertuscht? Leiterin der Kita Greußenheim wehrte sich vor Gericht gegen Kündigung und erhält Abfindung

Plus Neue Ermittlungen und ein Prozess am Arbeitsgericht Würzburg: Die Aufarbeitung der Vorwürfe in der Kita-Greußenheim läuft schleppend. Das ist der aktuelle Stand.

Von Aaron Niemeyer Artikel anhören Shape

Acht Monate sind vergangen, seit Vorwürfe gegen Beschäftigte der Kita Greußenheim (Lkr. Würzburg) öffentlich wurden. Eine Erzieherin soll laut Staatsanwaltschaft Würzburg Kinder verletzt und eingesperrt haben. Greußenheims Bürgermeisterin Karin Kuhn und die Leiterin der gemeindeeigenen Kita sollen nach Angaben betroffener Eltern versucht haben, die Übergriffe zu vertuschen.

Nach Recherchen dieser Redaktion hat die Gemeinde Greußenheim die Kita-Leiterin inzwischen entlassen. Bürgermeisterin Karin Kuhn blockt Anfragen weiterhin ab. Das Arbeitsgericht Würzburg bestätigt jedoch, dass "zwischen der ehemaligen Angestellten und der Gemeinde ein Kündigungsrechtsstreit anhängig" gewesen sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen