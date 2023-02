Würzburg

20.02.2023

Überlastetes Jobcenter: Für den Kreis Würzburg wird händeringend qualifiziertes Personal gesucht

Blick auf das Jobcenter des Landkreises in der Nürnberger Straße 47 A.

Plus Wird sich die Auszahlung der Leistungen bald verzögern? Das Würzburger Landratsamt beklagt großen und anhaltenden Arbeitsanfall im Jobcenter. Was die Gründe dafür sind.

Von Katja Glatzer Artikel anhören Shape

Das Jobcenter des Landkreises wird bereits seit geraumer Zeit - ganz besonders jedoch seit dem Sommer letzten Jahres - durch einen außergewöhnlich großen und anhaltenden Arbeitsanfall belastet, erklärte Fabian Hollmann, Geschäftsbereichsleiter "Arbeit und Soziale Angelegenheiten" am Landratsamt beim Mediengespräch des Landrats. "Dem kann derzeit leider keine ausreichende Personal- und Mittelausstattung gegenübergestellt werden, so dass eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung in Gefahr ist."

