Überlastetes Jobcenter: Für den Landkreis Würzburg wird händeringend qualifiziertes Personal gesucht

Wird sich die Auszahlung der Leistungen bald verzögern? Das Würzburger Landratsamt beklagt großen und anhaltenden Arbeitsanfall im Jobcenter. Was die Gründe dafür sind.

Das Jobcenter des Landkreises wird bereits seit geraumer Zeit - ganz besonders jedoch seit dem Sommer letzten Jahres - durch einen außergewöhnlich großen und anhaltenden Arbeitsanfall belastet, erklärte Fabian Hollmann, Geschäftsbereichsleiter "Arbeit und Soziale Angelegenheiten" am Landratsamt beim Mediengespräch des Landrats. "Dem kann derzeit leider keine ausreichende Personal- und Mittelausstattung gegenübergestellt werden, so dass eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung in Gefahr ist."

Ursächlich für das hohe Arbeitspensum seien zum einen die Folgen des Ukraine-Kriegs in Form des Zustroms zahlreicher Geflüchteter. Bekamen ukrainische Flüchtlinge anfangs staatliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, kam es ab 1. Juni 2022 zu einem sogenannten Rechtskreiswechsel. Seitdem erhielten ukrainische Geflüchtete Leistungen nach dem Arbeitslosengeld II (ALG II, seit 1. Januar 2023 Bürgergeld). Die Zuständigkeit änderte sich, denn während für die Asylbewerberleistungen die Sozialämter zuständig sind, werden die Anträge auf Sozialleistungen nach SGB II über die Jobcenter bearbeitet.

Zahl der Leistungsberechtigten steigt weiter an

Laut Hollmann führte auch die Umsetzung des Bürgergelds sowie des Wohngeld-Plus-Gesetzes zu einem Anwachsen des Arbeitspensums im Jobcenter. Auch das durch die Bundesregierung für 2023 geplante Chancenaufenthaltsrecht werde die Zahl der Leistungsberechtigten weiter ansteigen lassen, so die Annahme des Jobcenters des Landkreises. Nicht zuletzt rechne das Jobcenter auch aufgrund der steigenden Energiekosten und daraus entstehenden Nachforderungen mit einem weiteren Antragsanstieg, so der Geschäftsbereichsleiter.

In Anbetracht der prekären Personalsituation hatte der Personalausschuss am 15. Dezember 2022 die Erhöhung der Stellenausstattung des Jobcenters beschlossen, erläuterte Hollmann. Somit wurden für den Fachbereich Leistungsverwaltung 8,5 zusätzliche Stellen auf dann 31,5 Planstellen geschaffen. "Trotz erheblicher Anstrengungen und einer dauerhaften Ausschreibung sind derzeit nur 22,8 Stellen besetzt", beklagte er. Der Arbeitsmarkt sei leergefegt, das Leistungsprofil für die ausgeschriebenen Stellen (dritte Qualifikationsstufe Öffentlicher Dienst) recht hoch. "Trotz allem sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters mit viel Engagement bemüht, eine rechtzeitige Leistungsgewährung sicherzustellen."

Erhöhung der Planstellen in Angriff genommen

Auch im Bereich der Arbeitsvermittlung, so Hollmann weiter, solle um sechs Stellen auf dann exakt 35 Planstellen verstärkt werden. Diese Erhöhung wurde in den Stellenplan aufgenommen und werde Teil des zur Abstimmung stehenden Haushaltsplans sein. Insgesamt würde Hollmann sich - was die Besetzung der Stellen angeht - ein weniger bürokratisches System wünschen.

Nicht gerade positiv stimme das Jobcenter, dass durch den Bund zur Verfügung gestellte Mittel im Vergleich zum Vorjahr "nicht etwa erhöht, sondern gekürzt werden". Hoffnung bereite, so führte Landrat Thomas Eberth aus, bislang nur das Vorhaben der bayerischen Staatsregierung, den erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer den kreisfreien Gemeinden und Landkreisen zuzuweisen. Es werde bayernweit mit etwa 79 Millionen Euro gerechnet. Näheres solle eine noch zu erlassende Rechtsverordnung regeln.