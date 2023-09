Hammelburg

04:00 Uhr

Überleben bei Hunger und Schlafentzug: Wie die Ausbildung zum Einzelkämpfer bei der Bundeswehr in Hammelburg abläuft

Die Einzelkämpfer-Ausbildung bei der Bundeswehr in Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) steht immer wieder in der Kritik.

Plus Die Ausbildung der Bundeswehr zum Einzelkämpfer in Hammelburg sorgt für Schlagzeilen: Soldaten kollabieren, jüngst gab es einen Vermissten. Wie hart ist es wirklich?

Die Ausbildung zum Einzelkämpfer gilt als eines der härtesten Trainings für Infanteristen und Infanteristinnen weltweit. Die Bundeswehr bietet diese Schulung ausschließlich an der Infanterieschule in Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) an.

Jährlich unterziehen sich 600 Soldatinnen und Soldaten in sechs Lehrgängen dem vierwöchigen Härtetest. Frauen stellen sich den Anforderungen jedoch selten. "Das sind nur ein bis zwei Soldatinnen pro Lehrgang", sagt Hauptmann Andreas (32), Hörsaalleiter der Einzelkämpferinspektion.

