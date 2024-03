Karlstadt

14:00 Uhr

Überörtliche Bedeutung oder klassische Dorfkirche? Kategorisierung der Karlstadter St. Andreas Kirche spaltet die Gemüter

Die katholische Stadtpfarrkirche St. Andreas in Karlstadt soll nach aktuellem Stand künftig nur noch bedingt vom Bistum in Würzburg bezuschusst werden.

Plus Seit Jahren kämpft die Pfarreiengemeinschaft um eine bessere Einstufung der Stadtpfarrkirche. Inzwischen wurde Bischof Franz Jung persönlich angeschrieben und nach Karlstadt eingeladen.

Von Felix Hüsch

In welchen Rahmen kann die katholische St.-Andreas-Kirche zukünftig vom Bistum Würzburg bezuschusst werden? Diese Frage beschäftigt die Pfarreiengemeinschaft St. Georg in Karlstadt nun schon seit Jahren. Der ursprünglich für 2022 und 2023 angedachte Kategorisierungsprozess von kirchlichen Immobilien, also Kirchen, Pfarrhäusern und Pfarrheimen, sorgt im Pastoralen Raum Karlstadt noch immer für Diskussionen. Im Fokus steht dabei die Stadtpfarrkirche St. Andreas.

Eine bessere Einstufung innerhalb der fünf Kategorien A bis E geht mit höheren zweckgebundenen Fördersummen durch die Diözese einher, beispielsweise für Renovierungen. Das weiß auch Manfred Goldkuhle in seiner Rolle als stellvertretender Kirchenverwaltungsvorstand der Pfarreiengemeinschaft St. Georg. In der Pfarrversammlung am vergangenen Montag resümierte er den bisherigen Austausch mit dem Würzburger Bistum.

