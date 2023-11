Haßfurt

19.11.2023

Überraschung am Amtsgericht Haßfurt: Bestohlener hat Mitleid und will Geld von Diebin nicht zurück

Plus Die Angeklagte hatte ihrem Bekannten die Geldbörse mit 380 Euro entwendet. Das Gericht stellte das Verfahren gegen die 42-Jährige ein.

Von Martin Schweiger

Äußerst großzügig hat sich ein 34-jähriger Geschädigter am Mittwoch während einer Strafverhandlung am Amtsgericht gezeigt. Im Dezember vergangenen Jahres wurde ihm von einer Bekannten der Geldbeutel gestohlen. Er habe sie aufgrund ihrer Vorstrafen von Anfang an unter Verdacht gehabt. Darauf angesprochen, habe sie den Diebstahl jedoch immer wieder verneint.

Erst vor einigen Wochen habe sie die Tat dann zugegeben. Den Geldbeutel samt Bankkarten habe er von der Diebin bereits wieder zurückerhalten, 380 Euro Bargeld, das sich darin befand, jedoch nicht. "Ich verzichte auf das Geld. Ich kenne ihre finanzielle Situation", teilte er dem Gericht mit, als er im Zeugenstand gegen die Diebin aussagen sollte. Darüberhinaus habe er kein Interesse daran, dass die 42-jährige Angeklagte bestraft wird, gab er zu Protokoll.

