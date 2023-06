Kreuzwertheim

17:00 Uhr

Überraschung im Kreuzwertheimer Maibaum: Küken verhindern den Abbau

In der Krone des Kreuzwertheimer Maibaums sind kürzlich Küken geschlüpft. Jetzt muss der Baum stehen bleiben, bis sie flügge sind.

Plus Als die Feuerwehr Kreuzwertheim im Juni den Maibaum vor dem Rathaus abbauen wollte, fand sie ein Nest mit frisch geschlüpften Küken. Jetzt wird wöchentlich nach den Jungen geschaut.

Von Dorothea Fischer

Als die Freiwillige Feuerwehr Kreuzwertheim in der vergangenen Woche mit der Drehleiter anrückte, um den Maibaum auf dem Platz am Fürstin-Wanda-Park zu kappen, wurde sie ausgebremst. Jochen Mai sollte vom Hubkorb aus erst die Spitze der Tanne, dann nach und nach den Stamm in Stücke sägen.

Doch oben angekommen stoppte er das Vorhaben und rief den Kameradinnen und Kameraden am Boden zu: "Wir haben Nachwuchs bekommen!", erinnert sich Kommandant Andreas Gottschalk. Sein Kollege hatte zwischen den Ästen ein Nest, vermutlich einer Elster, mit frisch geschlüpften Vogelkindern entdeckt.

