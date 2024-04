Überraschung in Salz: Mega Möbelcenter macht noch 2024 dicht - Wie es am Standort weiter gehen soll

Seit 2021 war das thüringische Unternehmen als Nachfolger der Discount-Möbelkette Roller am Standort aktiv. Nun sollen Ende September die Lichter ausgehen.

Am Freitag flatterte Haushalten in und um Bad Neustadt ein Flyer des Mega Küchencenters in die Briefkästen. Was auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Werbeprospekt anmutet, offenbart beim genaueren Hinsehen, dass das Mega Möbelcenter in Salz seine Pforten schließen wird. "Räumung wegen Geschäftsaufgabe", steht auf dem Flyer. Pikantes Detail: Norbert Sühs und Ralf Hensgens, die Geschäftsführer des Unternehmens, beklagen auf dem Flyer, dass "leider keine mietvertragliche Einigung erzielt werden konnte. So sehen wir uns gezwungen, diesen Standort endgültig zu schließen."

Auf Anfrage dieser Redaktion bestätigen sowohl die Unternehmensgruppe Möbel-SB-Halle mit Sitz in Zeulenroda (Thüringen), zu der das Mega Möbelcenter sowie das Mega Küchencenter gehören, sowie Jan Angermüller, Chef des gleichnamigen Möbelhauses und Eigentümer der Räumlichkeiten, das Ende des Thüringer Möbelhauses in Salz. Der Mietvertrag über die Räumlichkeiten in Salz bestehe aber nicht zwischen Angermüller und dem Mega Möbelcenter, sondern zwischen Angermüller und der Discount-Möbelkette Roller, die zuvor dort ansässig war. Das Mega Möbelcenter war somit nur Untermieter.

Vermieter, Mieter und Untermieter

Zu diesem Konstrukt ist es gekommen, nachdem XXXLutz mit seiner Deutschland-Zentrale in Würzburg 2019 mit 50 Prozent bei der Tessner-Gruppe eingestiegen ist, zu der auch Roller gehört. Zwar hatte das Bundeskartellamt grünes Licht für den Einstieg gegeben, aber mit der Vorgabe, dass 23 Tessner-Töchter davon ausgenommen und an Dritte verkauft werden müssen. 21 dieser Möbelhäuser sind damals an das Niederläurer Unternehmen Opti gegangen, nicht aber die Roller-Filiale in Salz. Das Möbelhaus neben dem Interliving Einrichtungshaus Angermüller ging damals an besagte Möbel-SB-Halle GmbH, die seitdem Untermieter von Roller ist.

Die Schließung des Standorts Bad Neustadt würden die geschäftsführenden Gesellschafter Ralf Hensgens und Norbert Sühs bedauern, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In den ehemaligen Roller-Markt sei in den letzten Jahren "viel investiert" worden. Die "Erfolgsgeschichte", wie das Unternehmen mitteilt, hätten die Unternehmer gerne fortgesetzt, "doch dazu hätten die Rahmenbedingungen perfekt passen müssen".

Dazu zählt das Unternehmen unter anderem den Mietpreis sowie die Dauer von Mietverträgen. Im persönlichen Gespräch mit dieser Redaktion sagt Geschäftsführer Sühs, "es liegt leider nicht an uns. Der Vermieter möchte nicht, so wie wir wollen".

Wie geht es nach dem Mega Möbelcenter Aus weiter?

Das wiederum dementiert Jan Angermüller ganz deutlich. Es habe nie irgendwelche Gespräche über eine weitere Vermietung mit Verantwortlichen der Möbel-SB-Halle GmbH gegeben, betont er. Man sei lediglich über die Kündigung informiert worden. Daher wolle er auch keine weiteren Aussagen zu diesem Thema machen.

Aber wie geht es nun weiter? Ende September laufe der Mietvertrag aus, sagt Sühs. Den Mitarbeitenden sei entsprechend gekündigt worden, bestätigt er der Redaktion. Nach der Übernahme im April 2021 endet somit das Kapitel Mega Möbelcenter in Salz.

Ein Aus für den Standort an sich bedeutet das aber nicht. "Wir sind schon mit verschiedenen Nachmietern im Gespräch, die an den Flächen Interesse hätten", sagt Vermieter Jan Angermüller. "Für uns ist es wichtig, dass der Standort in Gänze weitergeführt wird", schließt er an.