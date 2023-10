Fulda-Main-Leitung P43: Stromtrasse soll jetzt doch durch den Landkreis verlaufen

Plus Bürgermeister im nordöstlichen Landkreis fühlen sich schlecht informiert. Niemand ist glücklich über diese Pläne. Ein Wasserschutzgebiet ist Grund für die Verlegung.

Vor zwei Jahren war die Erleichterung bei den Bürgermeistern im nord-östlichen Landkreis groß. Netzbetreiber Tennet legte einen Vorschlag für den Verlauf der umstrittenen Höchstspannungsstrecke P43 vor und der Landkreis Main-Spessart war nicht betroffen. Die zirka 130 Kilometer lange Stromleitung, auch Fulda-Main-Leitung genannt, sollte östlich am Landkreis vorbeilaufen. Das hat sich geändert. Betreiber Tennet hat nun einen neuen Vorschlag öffentlich gemacht.

Demnach tritt die Stromleitung zwischen Michelau und Weickersgrüben nahe der Roßmühle in den Landkreis Main-Spessart ein, quert die Gemeinden Karsbach und Gössenheim, berührt möglicherweise das Gemeindegebiet von Gemünden und Karlstadt, führt weiter über Eußenheim und Arnstein auf dem Weg nach Bergrheinfeld. Exakt lässt sich das noch nicht sagen, da Tennet nur einen Korridor mit dem groben Verlauf mit einer Breite von einem Kilometer vorgelegt hat (siehe Grafik). Darüber soll zum Jahreswechsel die Bundesnetzagentur entscheiden und auf dieser Basis wird der metergenaue Verlauf festgelegt.