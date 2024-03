Mellrichstadt

14.03.2024

Umfrage in Mellrichstadt: Diese Gründe bewegen 5 Menschen aus der Region zum Fasten

Plus Es scheint, als würde der ursprüngliche Sinn des Fastens langsam in Vergessenheit geraten. Fünf Menschen über ihre Gründe, heutzutage zu verzichten.

Von Nele Jahrsdörfer

Der Aschermittwoch leitet die christliche Fastenzeit ein. In dieser Zeit soll sich der Mensch durch Enthaltsamkeit neu besinnen, Buße tun und die Nähe zu Gott suchen. Studien zufolge sind nur noch 50 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen Christen. Die Zahl sinkt weiter. Verliert damit auch die traditionelle Fastenzeit an Bedeutung?

Die christliche Fastenzeit unterliegt als Folge der Säkularisierung einem Wandel. Im Zentrum des Fastens stehen schon lange nicht mehr Gebete und Buße. Der Verzicht ist heutzutage häufig freiwillig und dient dazu, selbstgewählte Ziele umzusetzen. Diese sind häufig, gesünder zu leben, sich mehr zu bewegen oder weniger Zeit auf Social Media zu verbringen. Fünf Bürgerinnen und Bürger aus der Region berichten, worauf und weshalb sie verzichten.

