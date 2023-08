Würzburg

04:00 Uhr

Umsatzeinbrüche in der Würzburger Innenstadt: "Die Krisen sind endgültig auch in Würzburg angekommen"

Sommer in der Stadt: Aktuell ist eine große Kaufzurückhaltung in Würzburg zu spüren.

Plus Aktuell zeigt sich eine starke Kaufzurückhaltung im Einzelhandel - auch in Würzburg. Inflation? Sommerferien? Das sagen Einzelhändler und das Stadtmarketing.

Von Sophia Scheder

Die anhaltende und spürbare Auswirkung der Inflation hat eine bedauerliche Realität für den lokalen Einzelhandel geschaffen. Viele Unternehmen haben mit einem unerwarteten und tiefgreifenden Problem zu kämpfen: Umsatzeinbrüche, die in direktem Zusammenhang mit der steigenden Inflationsrate stehen. Hinzu kommen die umsatzschwächeren Wochen während der Sommerfeiern.

In der Region Bonn war der Umsatzeinbruch im Handel beispielsweise noch nie so groß wie während der diesjährigen Sommerferien. Insgesamt beklagen 62 Prozent der Händler Umsatzrückgänge. Während der Einzelhandel bereits während der Pandemie Herausforderungen bewältigen musste, hat die zunehmende Inflation die Situation noch verschärft - das zeigt sich auch in Würzburg.

