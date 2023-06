Würzburg

Umsonst & Draussen-Festival in Würzburg: Diese 5 Konzerttipps geben die Veranstalter

Am Donnerstag startet das 35. Umsonst & Draussen. Über 60 Acts treten bis Sonntag auf den Mainwiesen auf. Wir haben 6 Highlights, die über die vier Tage verteilt auftreten.

Von Peter Schlembach

Viele regionale und auch überregionale Künstler und Künstlerinnen treten ab Donnerstag auf dem Umsonst & Draussen-Festival in Würzburg auf. Insgesamt werden über 60 Acts auf den fünf verschiedenen Bühnen zu sehen sein. Das Programm ist dabei jeweils an die Tageszeiten und die verschiedenen Bühnen angepasst, sagt Katha Schmidt, Pressesprecherin des Umsonst & Draussens.

Tagsüber wird es familienfreundliche Auftritte geben und Newcomer können sich zum Teil das erste Mal vor Publikum beweisen. Ab 19 Uhr treten dann vor allem auf der großen Draussen-Bühne die bekannten Namen auf. Die Highlights des diesjährigen Umsonst & Draussen-Festivals teilte Schmidt im Gespräch mit der Redaktion mit.

