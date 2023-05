Würzburg

Umsonst & Draussen in Würzburg: Alle Infos, die Sie jetzt zum Festival an den Mainwiesen wissen müssen!

An Fronleichnam startet das 35. Umsonst & Draussen Festival in Würzburg. Wie auf dem Foto aus dem Vorjahr zu sehen, werden auch dieses Jahr wieder viele Menschen vor den verschiedenen Bühnen erwartet.

Plus Über 60 Bands, ein erweitertes Rahmenprogramm und kostenloser Eintritt. Wir haben das Wichtigste über das Umsonst & Draussen in Würzburg zusammengetragen.

Zum 35. Mal findet heuer das Umsonst & Draussen-Festival in Würzburg statt und es werden wieder zehntausende Besucher und Besucherinnen erwartet. Nachdem Ralf Duggen vergangenes Jahr nach 28 Jahren als Geschäftsführer zurückgetreten war und Lisa Altvater die Geschäftsleitung übernommen hatte, versprechen die Organisatoren und Organisatorinnen auch dieses Jahr wieder "ein buntes Programm". Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Umsonst & Draussen in Würzburg.

Wann findet das Umsonst & Draussen in diesem Jahr statt?

Das Festival beginnt am Donnerstag, 8. Juni ( Fronleichnam) und endet am Sonntag, 11. Juni. Los geht es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr, am Freitag ab 16.30 Uhr. Am Samstag startet der Festival-Tag um 13.15 Uhr. An diesen drei Tagen endet das Programm um Mitternacht. Am Sonntag beginnt das U & D bereits um 11 Uhr morgens und endet dann um 22 Uhr. Einlass auf dem Gelände ist an allen Tagen jeweils etwa eine halbe Stunde vor Programmbeginn. Wer nach Programmende noch weiterfeiern möchte, kann dies im Club "Dornheim" am Talaveraplatz tun.

