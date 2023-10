Bergrheinfeld/Arnstein

Umstrittene Stromleitung P43: Jetzt ist im Groben klar, wo sie in Mainfranken gebaut werden soll

Plus Die überregionale Stromleitung P43 ist seit Jahren ein Zankapfel in der Region. Die Betreiber haben jetzt neue Pläne vorgelegt. Wie es mit P43 weitergeht.

Von Jürgen Haug-Peichl

Sie gilt als die kleine Schwester von SuedLink und ist nicht minder umstritten: Die 380-Kilovolt-Leitung P43 von Fulda bis Bergrheinfeld bei Schweinfurt ist einen wichtigen Schritt vorangekommen. Am Montag präsentierte Betreiber Tennet den ein Kilometer breiten Korridor, in dem die Strommasten in naher Zukunft errichtet werden sollen.

Was Tennet nun vorhat, entlastet vor allem den mittleren und östlichen Landkreis Bad Kissingen. Denn die von den Planern als P43 bezeichnete Fulda-Main-Leitung soll sich im Wesentlichen entlang der Grenze der Kreise Main-Spessart und Bad Kissingen schlängeln, bevor sie dann bei Karlstadt über Arnstein zum Umspannwerk bei Bergrheinfeld abzweigt. Bislang waren auch Korridore weiter im Osten im Gespräch gewesen. Die wichtigsten Fragen und Antwort zu P43:

