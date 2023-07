Ebrach

17:00 Uhr

Umweltministerin Lemke plädiert für Nationalpark Steigerwald und fordert: Natur schützen und mehr nachhaltigere Konzepte

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (links) zu Besuch im Steigerwald: In Ebrach informierte sie sich am Montag über die Pläne zu einem geplanten Nationalpark und ließ sich von Ulla Reck durch ein Waldstück nahe des Wanderparkplatzes Handthaler Graben führen.

Plus Der Verein Nationalpark Steigerwald hat sich prominente Unterstützung aus Berlin geholt. Beim Besuch der Ministerin in Ebrach meldeten sich auch die Gegner zu Wort.

So einen Empfang hatte Steffi Lemke vermutlich nicht erwartet. Als die Bundesministerin für Umwelt und Naturschutz ( Bündnis 90/Die Grünen) am Montagnachmittag am Wanderparkplatz Handthaler Graben in ihrer Limousine mit gut eineinhalbstündiger Verspätung vorgefahren wurde, standen nicht nur Vertreter des Vereins "Nationalpark Steigerwald" bereit.

Auf dessen Einladung hin war sie nach Ebrach gekommen, um sich über die Pläne eines dritten Nationalparks in Bayern zu informieren. Seit vielen Jahren ist der Hohe Buchene Wald ein Kandidat dafür, was allerdings nicht unumstritten ist und sehr kontrovers diskutiert wird.

