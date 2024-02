Bad Königshofen

09:22 Uhr

Unbekannte sprengen Geldautomat der Sparkasse Bad Königshofen: Wand, Tür und Schalterraum ebenfalls völlig zerstört

Als ob eine Bombe eingeschlagen hätte, so zeigte sich die Sparkasse Bad Königshofen nach der Explosion am Montagmorgen. Auf einer Länge von zehn auf zehn Metern waren die Glassplitter und Bauelemente verteilt.

Plus Mitten in der Nacht knallte es in Bad Königshofen. Ein Geldautomat der Sparkasse war explodiert, vor Ort bot sich ein verheerendes Bild. Die Täter flüchteten.

Von Hanns Friedrich

"Zwei starke Schläge hat es getan, dann Hupen und schließlich quietschende Autoreifen," berichtet ein Anwohner der Sparkassenstraße von Bad Königshofen. Kurz vor zwei Uhr sei es gewesen, als es plötzlich knallte. Von dieser Explosion berichteten auch Feuerwehrleute, die am Hochgericht wohnen. Auch auf der Wache des BRK Bad Königshofen waren die Schläge zu hören. Die Integrierte Leitstelle Schweinfurt hatte kurz nach 2 Uhr den Alarm mit dem Hinweis ausgelöst: "Geldautomatensprengung im Erdgeschoss der Sparkasse, zwei Explosionen, überall Rauch."

Vor Ort bot sich den Rettungskräften ein verheerendes Bild: Auf einer Fläche von etwa zehn auf zehn Metern lagen Glassplitter, eine Tür und weitere Wandelemente verstreut über die Straße. Die Explosion hatte Glaswand und Eingangstüre zerstört und im Sparkassenraum selbst war die große Glas-Schiebetüre zerborsten. Von der Decke hingen Teile herab und auch das gesamte Umfeld war in Mitleidenschaft gezogen, betroffen war ebenso der Schalterraum selbst. "Als ob eine Bombe eingeschlagen hätte", hieß es vor Ort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen