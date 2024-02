Stadtlauringen

09:12 Uhr

Unbekannte sprengten zwei Geldautomaten der Sparkasse in Stadtlauringen und sind auf der Flucht

Unbekannte haben in der Nacht auf den 26. Februar zwei Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale in Stadtlauringen gesprengt.

Plus Geldautomaten im Landkreis Schweinfurt wurde Ziel von Kriminellen. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Erst in der vergangenen Woche gab es einen ähnlichen Fall.

Von Désirée Schneider, Jonas Keck

Unbekannte sprengten am Montagmorgen, 26. Februar, um 3.10 Uhr zwei Geldautomaten einer Sparkassen-Filiale in Stadtlauringen (Lkr. Schweinfurt) am Kirchplatz. Die Täterinnen oder Täter sind der Polizei zufolge auf der Flucht. In der Nacht fahndete die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach den bislang Unbekannten.

Zur Höhe der Beute konnte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums am Montagmorgen noch keine Angaben machen, weil die Ermittlungen dazu noch andauern. "Die Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug, vermutlich der Marke Audi", teilt die Polizei mit.

