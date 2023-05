Rottershausen

01.05.2023

Unbekannte übertreiben es mit dem "Brauch": Umgesägter Maibaum verursacht 15.000 Euro Schaden in Rottershausen

Zu großem Schaden kam es in Rottershausen durch den umgesägten Maibaum.

Plus Der stürzende Baum beschädigte im Ortsteil von Oerlenbach eine Laterne, einen Stromkasten und ein Verkehrszeichen, meldet die Polizei.

Wie die Polizei meldet, sägten in der Nacht von Sonntag auf Montag bislang unbekannte Täter den Maibaum in Rottershausen um. Der fallende Baum beschädigte eine Laterne, einen Stromkasten und ein Verkehrszeichen, sodass ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand, so der Bericht.

Nach dem Baumfällen flüchteten die Täter. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung führt die Polizeiinspektion Bad Kissingen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. (09 71) 71 49 0 entgegengenommen.

