Würzburg

14:10 Uhr

Unbekannter Reizstoff im Würzburger Kinosaal: Mehrere Verletzte - Zeugen gesucht

Das Cinemaxx-Kino in Würzburg (Archivbild) in der Veitshöchheimer Straße musste am Mittwochabend teilweise geräumt werden.

Plus Unter plötzlichem Reizhusten litten mehrere Besucher einer Kinovorstellung am Mittwochabend in Würzburg. Die Vorstellung musste daraufhin abgebrochen werden.

Von Marco Karaschinski

Eine Kinovorstellung im Kinosaal 6 im Cinemaxx Würzburg musste am Mittwoch um 22.20 Uhr abgebrochen werden, da mehrere Personen unter Anzeichen von Reizhusten litten. Sie wurden noch vor Ort ambulant behandelt, heißt es im Polizeibericht. Derzeit ist noch nicht bekannt, um welchen Stoff es sich handelte und wie er in den Saal gelangte.

Berufsfeuerwehr und Haustechniker forschen derzeit nach der Ursache und Identifikation des Reizstoffes. Bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, bleibt das Kino geschlossen. Derzeit sei eine Freisetzung von Reizstoff durch Unbekannte nicht auszuschließen, so die Polizei weiter.

