Unbekannter spricht Kinder an: Polizei bittet darum, keine Spekulationen über Social Media zu verbreiten

Mehr Meldungen zu Verdächtigen, die Kinder ansprechen und angeblich auch Frauen bedrohen, beunruhigen die Bevölkerung. Die Polizei warnt vor nicht verifizierten Aussagen im Netz.

Nachdem in Margetshöchheim Anfang dieser Woche zwei Kinder von einem fremden Mann angesprochen worden waren, ist es nun wohl auch in Veitshöchheim zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Allerdings, so hieß es aus dem Umfeld der Grundschule Veitshöchheim, soll es sich dabei nicht um eine Person mit grünem Van, sondern mit einem anderen Auto gehandelt haben. Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Unterfranken, verweist die Pressestelle auf "laufende Ermittlungen", die durch die Fälle in Margetshöchheim aufgenommen wurden. "Dazu können wir derzeit noch nichts sagen."

Zudem wurden in den Sozialen Medien auf Instagram Posts geteilt, die besagen, dass in Würzburg ein grüner Van herumfahre, mit zwei Männern, die versuchten, Frauen zu überwältigen. Dazu die Polizei: "Wir haben derzeit keine Kenntnis von solchen Gefahrenlagen", sagt Polizeihauptkommissar Andreas Laacke. Er bittet die Bevölkerung darum, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden und das Verbreiten von nicht verifizierten Meldungen im Netz möglichst zu unterlassen. Es schaffe Verunsicherung und Panik. "Melden Sie sich bei der Polizei. Wir können nur reagieren, wenn wir die Hinweise auch bekommen."

Verhaltenstipps der Polizei

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei bestehe momentan keine akute Gefahr. Dennoch, so Laacke, bitte er die Bevölkerung achtsam zu sein und Eltern darum, ihre Kinder bezüglich der Mitfahrt bei Fremden zu sensibilisieren.

Zu Fahrzeugen sollten die Kinder genügend Abstand halten, sich nicht anlocken lassen und zügig weitergehen. Sollten fremde Personen näher an die Kinder herankommen, sollen diese laut auf sich aufmerksam machen, um Hilfe schreien oder in nahe gelegenen Geschäften Hilfe suchen, so die Verhaltenstipps aus dem Polizeipräsidium Unterfranken.

Hinweise an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel.: (0931) 4571-630