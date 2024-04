Unfall auf der A 7 bei Estenfeld: Autofahrer kamen ins Rutschen

Plus Verkehrsteilnehmer wurden von plötzlichem Schneefall überrascht. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Glatteis-Unfall nach plötzlichem Schneefall auf der Autobahn A7: Nach plötzlichem Schneefall krachten mehrere Autos am Abend zwischen Estenfeld und Biebelried ineinander: Gegen 19 Uhr hatte es einen starken Schauer auf der Autobahn gegeben, was dazu führte, dass sich auf der Fahrbahn eine geschlossene Schnee- und Eisdecke bildete.

"Durch plötzlich einsetzenden Eisregen und Hagelschauer gerieten sieben Fahrzeuge auf der A 7 ins Schlingern," erklärte Polizeisprecher Uwe Budnik von der Inspektion Biebelried. "Dabei wurden zum Glück nur drei Beteiligte leicht verletzt". Der Sachschaden liegt jedoch nach Angaben eines Polizeisprechers bei etwa 100.000 Euro.