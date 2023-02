Unfall auf der A3: Vollsperrung Richtung Würzburg zwischen Rottendorf und Randersacker

Plus Die Polizei Unterfranken meldet aktuell einen Unfall auf der Autobahn A3 bei Rottendorf (Lkr. Würzburg). Die Autobahn ist in Richtung Würzburg voll gesperrt.

Die Polizei Unterfranken meldet aktuell einen Unfall auf der Autobahn A3 bei Rottendorf (Lkr. Würzburg). Die Autobahn ist zwischen Rottendorf und Randersacker inRichtung Würzburg voll gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.