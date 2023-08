Volkach

14:30 Uhr

Unfall mit Gefahrgut-Laster auf Volkacher Umgehungsstraße: Knapp an einer Umweltkatastrophe vorbei

Plus Bei einem Unfall mit einem Tankfahrzeug hielt zum Glück die Hülle des Haupttankes. Der Einsatz in der Hitze zehrte dennoch an den Kräften der Feuerwehr.

Von Hanns Strecker

Erneuter Großalarm für die Volkacher Feuerwehr: Am Dienstagvormittag heulte die Feuersirene. Die Meldung: Ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Umgehungsstraße/Dimbacher Straße. Dazu das Stichwort: "Gefahrgutunfall". Weshalb neben der örtlichen Wehr zusätzlich Einheiten des Gefahrgutzuges aus dem Landkreis mit alarmiert wurden.

Ein mit Heizöl gefüllter Tanklaster war auf der Staatsstraße 2260, von Sommerach kommend, in Richtung Eichfeld unterwegs. Der Fahrer berichtet, dass er an der sogenannten "Bundeswehr-Kreuzung" von der Dimbacher Straße her ein Auto kommen sah, der eigentlich an der Stoppstelle hätte halten sollen. "Tat es aber nicht", ergänzt der 50-jährige Fahrer aus dem Schweinfurter Raum. "Der Wagen ist mit gut 30 Stundenkilometern einfach so, ohne zu halten, in die Kreuzung eingefahren, und schon hat es geknallt!"

