Würzburg

18.09.2023

Radfahrerin gestorben: 20 Meter hoher Baum war am Montag im Würzburger Ringpark auf die Frau gestürzt

Plus Die 59-jährige Radfahrerin, die am Montag im Würzburger Ringpark von einer umgestürzten Buche schwer verletzt worden war, ist in der Nacht ihren Verletzungen erlegen.

Von Torsten Schleicher

Tragischer Unfall im Würzburger Ringpark: Eine 20 Meter hohe Buche war am Montag gegen 16.45 Uhr nahe der Tiefgarage des Justizzentrums umgestürzt. Dabei war eine 59-jährige vorbeifahrende Radfahrerin von dem Baum getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen auf Anfrage der Redaktion mitteilte, ist die Frau in der Nacht ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die Polizeiinspektion Würzburg ermittelt nun wegen eines Verkehrsunfalls. Eine weitere 25-jährige Fußgängerin war von dem Baum gestreift worden und hatte leichtere Verletzungen erlitten.

