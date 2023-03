Lohr/Rechtenbach

09:49 Uhr

Unfall mit drei Autos und fünf Verletzten bei Lohr: Notruf hatte automatisch ausgelöst

Plus Zwei Stunden lang gesperrt war am Samstagnachmittag die Bundesstraße zwischen Lohr und Rechtenbach. Der Schaden wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt.

Am Samstagnachmittag kam es auf der B26 zwischen Lohr und Rechtenbach zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein in Richtung Rechtenbach fahrender VW Tiguan kam laut Polizei in einer Linkskurve aufs Bankett und geriet anschließend durch starkes Gegenlenken auf die Gegenfahrbahn, wo er mit zwei entgegenkommenden Autos kollidierte. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge waren mit jeweils zwei Personen besetzt.

