Unfall mit Buggy nachts im Wald: Ein Toter und zwei Verletzte

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Sonntagmorgen in einem Waldstück bei Sulzfeld im Einsatz. Ein Quadfahrer konnte nur noch tot geborgen werden, zwei Mitfahrer wurden schwer verletzt.

Plus Einen Toten und zwei Verletzte forderte am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr ein Unfall auf einem Waldweg zwischen Sulzfeld und Oberlauringen mit einem Quad-artigen Buggy.

Nicht mehr helfen konnten Notarzt und Notfallsanitäter des Rettungsdienstes einem 25-Jährigen aus dem Landkreis Schweinfurt, der am Sonntag gegen 2 Uhr auf einem Waldstück zwischen Sulzfeld (Lkr. Rhön-Grabfeld) und Oberlauringen (Lkr. Schweinfurt) mit einem so genannten Buggy-Fahrzeug verunglückte. Die zwei weiteren Mitfahrer wurden verletzt vom Roten Kreuz in das Rhönklinikum Bad Neustadt eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich unweit des Sulzfelder Badesees. Kurz nach 2 Uhr wurde mitgeteilt, dass sich auf einem südöstlich des Badesees gelegenen Feldweg ein Fahrzeug überschlagen habe. Nach aktuellem Sachstand befuhren drei junge Männer im Alter von 24 bis 32 Jahren aus den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Schweinfurt mit einem zweisitzigen (umgangssprachlich als Buggy bezeichneten) Offroad-Fahrzeug den Feldweg.

